Maltempo in Toscana | spiagge chiuse a Carrara parchi e cimiteri a Livorno

Il maltempo si abbatte sulla Toscana, portando con sé chiusure e allarmi che coinvolgono le spiagge di Carrara, i parchi e i cimiteri di Livorno. L’allerta arancione emessa dalla Protezione civile prevede temporali forti e rischio idrogeologico, costringendo le autorità a prendere misure drastiche fino al cessato allarme. In un contesto di clima imprevedibile, è fondamentale restare aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie.

A seguito dell'allerta arancione emessa per domani, domenica 13 luglio 2025, dalla Protezione civile della Toscana per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti a Carrara domani mattina e comunque fino al cessato o ridotto allarme meteo chiuse anche le spiagge L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: spiagge chiuse a Carrara, parchi e cimiteri a Livorno

