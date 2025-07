ESISTE ANCHE L’ITALIA! Jonathan Milan spezza la maledizione e vince di forza al Tour de France! Digiuno di 6 anni interrotto

Dopo sei anni di attesa e oltre cento tappe senza vittorie italiane al Tour de France, Jonathan Milan riscrive la storia. Con una volata spettacolare a Laval, l’azzurro della Lidl-Trek spezza il digiuno tricolore e si conferma uno dei migliori sprinter del ciclismo mondiale. Un'impresa che riaccende la passione degli appassionati italiani e apre un nuovo brillante capitolo per il nostro sport. La gloria è tornata, e ora il mondo guarda con occhi nuovi all’Italia in corsa.

Finalmente Italia al Tour de France. Dopo un’attesa lunga più di cento tappe e, soprattutto, più di sei anni (ultimo ad imporsi Vincenzo Nibali nel 2019), Jonathan Milan spezza il tabù tricolore alla Grande Boucle. Era l’azzurro più atteso e ha messo la sua firma da fenomeno: nella volata di Laval non c’è stata storia per i rivali, il velocista della Lidl-Trek ha dominato in lungo e in largo, dimostrando di essere uno dei migliori sprinter al mondo. Successo numero 23 in carriera per il classe 2000, la prima al Tour dopo quattro al Giro. Obiettivo ora ovviamente la classifica a punti. Giornata molto tranquilla nella prima fase di gara, con il gruppo che ha proceduto ad andatura quasi turistica fino al traguardo volante vinto da Jonathan Milan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ESISTE ANCHE L’ITALIA! Jonathan Milan spezza la maledizione e vince di forza al Tour de France! Digiuno di 6 anni interrotto

In questa notizia si parla di: tour - italia - jonathan - milan

È stato annunciato il Death Stranding World Strand Tour 2, con una tappa in Italia - È ufficiale: il Death Stranding World Strand Tour 2 arriva in Italia! Kojima Productions ha annunciato un tour globale in occasione del lancio di Death Stranding 2: On the Beach, che toccherà 12 città da giugno a novembre 2025.

Energia, talento e orgoglio del Friuli Venezia Giulia: ecco Jonathan Milan, l'Ambassador ufficiale della Supercoppa UEFA 2025! Campione olimpico e protagonista indiscusso del Giro d’Italia con la maglia ciclamino e attualmente impegnato al Tour de Fr Vai su X

JOHNNY… BRAVO! Il Tour de France è appena iniziato, ma Jonathan Milan si è già messo sulle spalle la maglia verde di miglior velocista! Potenza, eleganza e grinta da vendere! Avanti cosìììììììììììììììììì #ItaliaTeam #TDF2025 Federciclismo Vai su Facebook

Tour de France 2025 - 8a tappa | Finalmente vince l'Italia al Tour con Jonathan Milan - Video; Milan rompe il tabù! Trionfo a Laval, l'Italia torna al successo dopo 6 anni; Jonathan Milan riporta l'Italia alla vittoria al Tour de France e si impone nell'ottava tappa.

Milan vince nell'ottava tappa del Tour de France e riporta l'Italia al successo - Jonathan Milan ha conquistato l'ottava tappa della Grande Boucle imponendosi in volata davanti a Wout Van Aert (Team Visma | Lease a ... Scrive msn.com

Tour de France - Jonathan Milan rompe il tabù! Trionfo in volata a Laval, Italia al successo dopo 6 anni. Van Aert 2°, Dainese e Albanese in top 10 - Jonathan Milan centra il suo primo successo alla Grande Boucle, dominando la volata di Laval davanti a Wout van Aert e Kaden Groves. Come scrive eurosport.it