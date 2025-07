mozzarella di bufala campana al via i controlli della dqa

La Mozzarella di Bufala Campana, simbolo di eccellenza gastronomica italiana, ora sotto un nuovo scudo di tutela. Con l’autorizzazione ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, la Dqa assume il ruolo di garante dei controlli, assicurando che ogni mozzarella rispetti rigorosi standard di qualità e autenticità . Un passo importante per preservare la genuinità di un prodotto amato in tutto il mondo, proteggendo i consumatori e valorizzando le tradizioni campane.

Il Ministero dell’Agricoltura, della SovranitĂ alimentare e delle Foreste ha ufficialmente autorizzato la Dqa – Dipartimento QualitĂ Agroalimentare S.r.l.  a svolgere le funzioni di controllo per la Denominazione di Origine Protetta (Dop) della Mozzarella di Bufala Campana, registrata in ambito Ue. L’obiettivo è rafforzare la tutela del marchio e garantire standard sempre piĂą elevati di qualitĂ e trasparenza nella produzione di questo celebre formaggio. Di cosa si occuperĂ il Dipartimento QualitĂ Agroalimentare della Mozzarella di Bufala Campana. Il decreto attuativo, pubblicato il 4 luglio 2025, affida per i prossimi tre anni al nuovo organismo privato il compito di sorvegliare e certificare la conformitĂ della Mozzarella di Bufala Campana ai rigidi disciplinari comunitari e nazionali, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it