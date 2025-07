Dave Meltzer | La WWE non vuole vincere vuole logorare la AEW

Secondo Dave Meltzer, la WWE non mira semplicemente a vincere le battaglie settimanali, ma ad logorare la concorrenza della AEW. La strategia? Sovrapporre gli eventi chiave, creando così un calendario saturo di show che ostacolano la crescita dell’avversario. Nel weekend di AEW All In a Texas, la WWE ha schierato ben tre spettacoli, evidenziando come la federazione preferisca erodere lentamente il terreno sulla quale la AEW spera di espandersi.

La WWE potrebbe non cercare di vincere ogni fine settimana, ma secondo Dave Meltzer sta facendo abbastanza per impedire alla AEW di prosperare. Nell'episodio del 12 luglio 2025 di Wrestling Observer Radio, Meltzer ha analizzato la strategia attuale della WWE, che consiste nel sovrapporre i propri eventi a quelli della AEW. In particolare, ha fatto notare come la WWE abbia caricato lo stesso weekend di AEW All In: Texas con ben tre show: Saturday Night's Main Event, NXT Great American Bash ed Evolution. Non serve vincere, basta ostacolare: La strategia della WWE secondo Meltzer. Ma non si tratta di vincere in termini di ascolti.

