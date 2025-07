Via Patti le guardie zoofile dell' Enpa salvano un esemplare di assiolo

In un gesto di grande dedizione, le guardie zoofile dell'ENPA di Palermo sono intervenute prontamente per salvare un assiolo in difficoltà in via Patti. La loro attenzione e competenza hanno permesso di mettere in salvo questo raro uccello, simbolo di biodiversità e fragilità. Un esempio concreto di come il cuore e la rispetto per la natura possano fare la differenza: perché ogni vita merita protezione e cura.

Le guardie zoofile Enpa del Nucleo di Palermo, durante un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati da alcuni passanti della presenza di un piccolo uccello in difficoltà in via Patti. Le guardie zoofile hanno subito riconosciuto un esemplare di assiolo, una specie selvatica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: guardie - zoofile - patti - enpa

Setter incastrato sotto un tir, sulla SP30: recuperato e messo in salvo dalle Guardie Zoofile Noetaa - Tensione e paura questa sera per un setter incastrato sotto un tir sulla SP30, tra Eboli e Santa Cecilia.

Via Patti, le guardie zoofile dell'Enpa salvano un esemplare di assiolo; Il nuovo report Animali in Città.

Casa discarica a Casal Bertone: salvati tre gatti - RomaToday - Cronaca Casal Bertone: Enpa salva tre gatti e trova una casa discarica L'intervento da parte delle Guardie Zoofile nell'appartamento di un 74enne ricoverato in ospedale alcuni giorni prima ... Si legge su romatoday.it

Padroni di cani multati dalle guardie zoofile Enpa - la Nazione - Raffica di multe da parte delle guardie zoofile dell’Ente nazionale protezione animali, nei confronti dei padroni dei cani che non rispettano le regole. Lo riporta lanazione.it