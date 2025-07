Kate Middleton nel Royal Box a Wimbledon per la finale femminile

Kate Middleton incanta il pubblico di Wimbledon, seduta nel royal box durante la finale femminile. La principessa del Galles, nota per la sua passione per il tennis, rappresenta ufficialmente la famiglia reale in questa prestigiosa occasione, dimostrando come eleganza e amore per lo sport possano unirsi in un momento di grande emozione e tradizione. La sua presenza rafforza il legame tra la monarchia e uno degli eventi più amati del calendario sportivo internazionale.

La principessa del Galles, oltre a essere appassionata, è la rappresentante ufficiale della famiglia reale per quanto riguarda il tennis.

