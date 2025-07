Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 17 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sulla viabilità del Lazio. Oggi, alle 17:25 del 12 luglio 2025, si registrano code sulla A1 Roma-Napoli tra Anagni e Ferentino e sulla Pontina in direzione di Latina a causa di incidenti. Rimani con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio alla regione Lazio in apertura code per incidente sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Ferentino verso Napoli possiamo ci sulla Pontina dove per un incidente si stanno formando code tra raccordo anulare Spinaceto in direzione di Latina Passiamo al trasporto ferroviario Ce n'è ancora sospesa sulla linea alta velocità Roma Firenze tra Roma Tiburtina e Settebagni per un intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio in prossimità della sede ferroviaria i treni alta velocità Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti da Gaia Marina Marchi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio la regione Lazio

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

