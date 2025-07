Grave incidente in A14 | tir in fiamme e code chilometriche Il video

Un grave incidente sull'A14 tra Teramo e Val Vibrata ha provocato un tir in fiamme, creando code chilometriche e panico tra gli automobilisti. La scena è drammatica: il traffico si è bloccato, e le autorità hanno invitato i conducenti a uscire dal tratto per agevolare i soccorsi. La situazione, ancora in evoluzione, evidenzia quanto possa essere pericoloso un singolo gesto sulla strada. Ecco il video che documenta questo tragico episodio.

Un tir in fiamme e code chilometriche nel tratto di a14 (la Bologna-Bari) che va dall'uscita di Teramo (Mosciano) e Val Vibrata. Attualmente gli automobilisti sono invitati a uscire nel tratto considerato per facilitare le operazioni di soccorso e spegnimento. A scontrarsi sarebbero stati un tir. 🔗 Leggi su Today.it

