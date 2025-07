Mercato Juve vicinissima la cessione di questo giovane bianconero | Non vogliono avere rimpianti La situazione e cosa sta accadendo

Il mercato della Juventus si infiamma: vicinissima la cessione di Alberto Costa, uno dei giovani più promettenti bianconeri. La società non vuole lasciare nulla al caso e si muove con decisione per evitare rimpianti futuri. La situazione è in fermento, e le ultime indiscrezioni del giornalista Gianni Balzarini svelano dettagli importanti sul futuro del difensore portoghese. Cosa sta succedendo nel mondo Juve? Restate con noi per scoprirlo.

Mercato Juve, vicinissima la cessione di questo giovane bianconero: la rivelazione del giornalista sul futuro del calciatore. Il calciomercato Juve si trova a gestire una serie di trattative sul mercato, e una delle più rilevanti riguarda il futuro di Alberto Costa. Come rivelato dal giornalista Gianni Balzarini, la cessione del difensore portoghese potrebbe seguire la stessa strategia utilizzata in altre operazioni recenti. “La plusvalenza è messa subito a bilancio, mentre il pagamento per l’acquisto di un nuovo giocatore viene rateizzato”, ha dichiarato Balzarini, sottolineando come la Juve stia cercando di ottimizzare le proprie operazioni economiche attraverso un sistema che permette di bilanciare i costi e ottenere risultati nel breve termine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, vicinissima la cessione di questo giovane bianconero: «Non vogliono avere rimpianti». La situazione e cosa sta accadendo

