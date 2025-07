Un nome che farà discutere a Ballando con le Stelle | l’indiscrezione

Un nome destinato a far discutere a Ballando con le Stelle sta emergendo tra le indiscrezioni più incendiarie: si parla di Piero Marrazzo, l'ex presidente della Regione Lazio, tornato recentemente in TV. La sua presenza potrebbe scuotere gli equilibri dello show e alimentare un acceso dibattito pubblico. Ma cosa c’è dietro questa scelta sorprendente? Scopriamolo insieme, perché il prossimo cast promette di essere tutto tranne che noioso.

Un “colpo da 90, anzi da 100”, così lo ha definito il giornalista Gabriele Parpiglia riferendosi all’ultima presunta decisione di Milly Carlucci che, secondo quanto riportato dal giornalista, potrebbe portare nella prossima edizione di Ballando con le Stelle “un nome che farà discutere”. Si tratterebbe del giornalista, conduttore televisivo ed ex presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, tornato da poco in TV per parlare dello scandalo che lo ha travolto in un’intervista a Verissimo e attualmente impegnato nella promozione del suo libro Storia senza eroi. L’indiscrezione su Piero Marrazzo a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Un nome che farà discutere” a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

In questa notizia si parla di: nome - farà - discutere - ballando

Ederson Juventus, è il primissimo nome per il centrocampo dei bianconeri: l’Atalanta non farà sconti ma… Queste parole favoriscono l’arrivo a Torino? - Ederson Juventus, il primo nome per il centrocampo dei bianconeri, sta scalando le gerarchie di mercato.

"È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Imita Whitney Houston" Donatella Rettore ha compiuto 70 anni e si racconta senza filtri. Tra successi, depressione e una frecciata che farà discutere a Giorgia che farà storcere il naso a tanti htt Vai su Facebook

Gessica Notaro, la ragazza sfregiata con l'acido nel cast di Ballando; Ecco il vero colpaccio di Milly Carlucci! Il nome che nessuno immaginava; Ballando 2025: il primo concorrente è un nome che farà discutere tutta Italia.