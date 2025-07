Gli hacker chiedono 2 milioni di riscatto alle aziende italiane

Gli hacker colpiscono con sempre maggiore intensità le aziende italiane, chiedendo fino a 2 milioni di euro di riscatto. Secondo l'ultimo rapporto di Sophos, le imprese del nostro Paese pagano il doppio rispetto alla media globale, evidenziando una vulnerabilità crescente e un rischio sempre più concreto. È fondamentale rafforzare le difese digitali: perché la sicurezza delle imprese italiane non può più essere rinviata.

Le aziende italiane sono tra le più bersagliate dagli attacchi informatici e pagano il doppio rispetto ai riscatti liquidati in media agli hacker nel mondo. Lo rivela l'ultimo rapporto realizzato dalla società di soluzioni contro i cyberattacchi Sophos, riguardo le ripercussioni sulle imprese delle offensive ransomware, il blocco di sistemi e delle banche dati. Dall'indagine condotta tra i responsabili IT e della cybersicurezza provenienti da 17 Paesi, è emerso come quasi la metà delle aziende ricattate abbiano pagato un riscatto, il secondo valore più alto negli ultimi sei anni, ma che in Italia sono portate a sborsare di più e con maggiore facilità.

