Studio italiano sul morbillo | Dove vaccinazioni calano virus più vario e resiliente

Un recente studio italiano rivela che nei territori dove le coperture vaccinali contro il morbillo diminuiscono, il virus si evolve in modo più vario e resistente, diventando un minaccia crescente. Questa scoperta mette in luce l'importanza di rafforzare le campagne di immunizzazione per contenere un nemico che, se lasciato libero, potrebbe sfuggire a controlli sempre più complessi. La prevenzione resta la nostra arma più efficace contro questa sfida sanitaria.

(Adnkronos) – Dove le coperture vaccinali contro il morbillo calano, il virus "non solo si diffonde, ma diventa più vario, più resiliente, e potenzialmente più difficile da fermare". Sono le conclusioni di nuovo studio condotto dal gruppo 'Gabie' (insieme a Daria Sanna e Maria Perra dell’Università di Sassari, Enrico Bucci della Temple University e Nicola . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

