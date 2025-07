Europeo femminile ai quarti sarà Norvegia-Italia | tutto quello che c’è da sapere sull’avversaria delle Azzurre

L’Italia femminile si prepara a vivere un emozionante appuntamento ai quarti di finale dell’Europeo, affrontando la temuta Norvegia. Questa sfida rappresenta un passo importante nel percorso delle azzurre, che tornano a competere ai massimi livelli dopo 12 anni di assenza. Con l’entusiasmo alle stelle e la determinazione di conquistare una storica vittoria, le ragazze di coach Bertolini sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di gloria. Tutto quello che c’è da sapere sulla prossima avversaria, la Norvegia, vi farà sognare in grande.

Europeo femminile, saranno quarti per l’Italia, l’avversaria è la Norvegia: tutto quello che c’è da sapere sulla contendente della semifinale Il gol di Elisabetta Oliviero alla sua prima da titolare con la maglia azzurra ha regalato un’emozione a se stessa e a tutta l’Italia: anche grazie alla sua rete al 10?, infatti, le Azzurre hanno centrato la qualificazione ai quarti dell’Europeo dopo ben 12 anni lontani dalle scene e dal calcio che conta a livello di Nazionale. La Nazionale guidata da Andrea Soncin, in lacrime per la commozione nel post-gara, ha tagliato un traguardo importante che mancava da molto tempo e che ha ridato fiducia a una squadra ancora in via di definizione, ma compatta e focalizzata sull’obiettivo della vittoria. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: europeo - quarti - italia - femminile

Italia Under 21, cosa serve per qualificarsi ai quarti dell'Europeo con un turno d'anticipo - L’Italia Under 21 si prepara a sfidare la Slovacchia con l’obiettivo di ottenere un risultato che le consenta di qualificarsi già ai quarti dell’Europeo, grazie a un turno d’anticipo.

#Italia ai quarti dell'Europeo Femminile, la #Roma si complimenta con le sue quattro calciatrici - FOTO #ASRoma #ASRomaFemminile Vai su X

Elisabetta Oliviero la sblocca, le Furie Rosse pareggiano con Athenea del Castillo: 1-1 tra Italia e Spagna dopo i primi 45 minuti, così le azzurre sarebbero ai quarti dell'Europeo femminile Vai su Facebook

Italia - Norvegia agli Europei di Calcio femminile 2025: programma dei quarti, orario e dove vedere la partita in diretta; L’Italia è ai quarti di finale degli Europei femminili di calcio; L’Italia perde con la Spagna ma centra i quarti agli Europei dopo 12 anni, mercoledì sfiderà la Norvegia.

Europei femminili di calcio, in vendita i biglietti per Norvegia-Italia - Il match tra le azzurre e le campionesse del mondo in carica della Spagna è stato visto su Rai 2 da 1 milione e 362mila telespettatori ... Scrive dire.it

Europei femminili, c’è un’Italia che va avanti, le lacrime di Soncin: Il momento più bello della mia vita - 1 contro la Spagna ma conquista i quarti di finale di EURO 2025 dopo 12 anni. Segnala sport.virgilio.it