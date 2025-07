Solbakken addio vicino | trattativa con il Molde la Roma vuole chiudere

per il futuro di Solbakken, che sembra ormai destinato a lasciare Roma in cerca di nuovi stimoli. La trattativa con il Molde si avvicina alla conclusione, segnando la fine di un'epoca e l’inizio di un nuovo capitolo per il talentuoso esterno norvegese. Resta da vedere se questa operazione si concluderà in modo positivo per tutte le parti coinvolte.

Per Ola Solbakken l’esperienza con la Roma è ormai ai titoli di coda. L’esterno offensivo norvegese, rientrato dal prestito all’Empoli, non rientra nei piani tecnici di Gian Piero Gasperini, e la dirigenza giallorossa è al lavoro per definire la sua uscita a titolo definitivo. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i contatti con il Molde sono continui e la trattativa ha già raggiunto una fase avanzata. Il club norvegese rappresenta una soluzione gradita al giocatore, che potrebbe così rilanciarsi in un ambiente familiare dopo una parentesi italiana ben al di sotto delle aspettative. L’accordo potrebbe essere formalizzato già nei prossimi giorni, con la Roma intenzionata a chiudere per liberare spazio in attacco e alleggerire il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Solbakken, addio vicino: trattativa con il Molde, la Roma vuole chiudere

