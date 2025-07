Dazi Usa al 30% impatto su export farmaci | oltre 2,5 miliardi di costi per imprese in Italia

L'annuncio di Donald Trump di imporre dazi del 30% sulle importazioni europee, in arrivo dal primo agosto, minaccia un impatto significativo sul settore farmaceutico italiano. Con oltre 25 miliardi di euro di export coinvolti, le conseguenze potrebbero tradursi in costi maggiori e scompiglio nelle strategie di mercato delle imprese locali. Un'onda di incertezza che scuote le fondamenta dell'industria farmaceutica italiana, con ripercussioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini nazionali.

(Adnkronos) – L'annuncio del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi al 30% sulle importazioni dall'Unione Europea dal prossimo primo agosto avrĂ conseguenze non da poco – se poi sarĂ tramutato in realtĂ operativa – per le imprese farmaceutiche che operano in Italia. Secondo gli ultimi dati presentati da Farmindustria all'assemblea annuale di inizio luglio, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: dazi - imprese - italia - impatto

Le imprese italiane reagiranno ai dazi di Trump meglio del previsto - Le imprese italiane mostrano una sorprendente capacità di adattamento ai dazi annunciati da Trump, che potrebbero essere ammorbiditi al 10% per l’Europa, con differenze settoriali.

Sulla base dei dati raccolti nell’ambito dell’Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita della Banca d’Italia, circa un terzo delle imprese manifatturiere italiane si attende un impatto negativo dei dazi statunitensi sulla propria domanda e sugli investiment Vai su X

Sì, è vero che ci sono posizioni contrastanti tra il governo Meloni e Confindustria riguardo all'impatto dei dazi statunitensi del 10% sulle esportazioni italiane. Ecco una sintesi dei fatti: ### **La posizione di Meloni** - La premier Giorgia Meloni ha dichiarato ch Vai su Facebook

Trump all'Ue: Dazi al 30% dal 1 agosto. Von der Leyen: Pronti a contromisure, tratteremo - CGIA: Tariffe al 30% stangata da almeno 35 miliardi per l'Italia; Dazi Usa, l'impatto sui farmaci: cosa succede con tariffe al 30%; Dazi, Trump: «Oggi lettera alla Ue». Orsini: «Se oltre il 10% servono compensazioni».

Dazi Usa al 30%, impatto su export farmaci: oltre 2,5 miliardi di costi per imprese in Italia - L'annuncio del presidente Usa Donald Trump di imporre dazi al 30% sulle importazioni dall'Unione Europea dal prossimo primo agosto avrà conseguenze non da poco - Lo riporta msn.com

Dazi Usa al 30% per l'Ue, quali effetti sull'Italia? Dal vino ai mobili, dai gioielli ai farmaci: i settori più esposti - Con un post su Truth, Donald Trump ha pubblicato la lettera indirizzata alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, annunciando l’introduzione di nuovi dazi doganali del ... Riporta msn.com