Napoli altro furto in casa Grimaldi | terza intimidazione in pochi mesi

Napoli si conferma teatro di episodi inquietanti, con il furto subito dal presidente di Alis, Guido Grimaldi, che segna la terza intimidazione in pochi mesi. Un clima di insicurezza che si fa sentire sempre più forte tra le famiglie e i professionisti della città . La domanda che ci poniamo è: quanto dovremo ancora aspettare prima che vengano prese misure concrete?

(Adnkronos) – Nuovo furto in casa Grimaldi: i ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione del presidente di Alis a Napoli, indaga la Polizia di Stato. Non è stata ancora quantificata l’entitĂ del danno subito da Guido Grimaldi, armatore napoletano, che ha subito il furto nella casa in cui abita con moglie e figli. Sull’episodio indagano gli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, altro furto in casa Grimaldi: terza intimidazione in pochi mesi

