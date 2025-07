Riforma dei consorzi di bonifica la Fai Cisl | Subito al voto il ddl per stabilizzare gli operai

chiara e condivisa. La Fai Cisl Sicilia chiede ora un impegno immediato per portare al voto il ddl, affinché gli operai e le comunità possano beneficiare di una stabilità duratura e di un settore più efficiente. È il momento di agire concretamente: la riforma dei consorzi di bonifica rappresenta una svolta cruciale per lo sviluppo sostenibile della regione.

La Fai Cisl Sicilia accoglie con forte apprezzamento la presentazione all'Ars del disegno di legge sulla riforma dei consorzi di bonifica. Un passaggio fondamentale che segna l’inizio di una nuova fase per il settore, da tempo in attesa di una revisione strutturale e di una visione finalmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: riforma - consorzi - bonifica - cisl

Via libera alla legge di riforma dei Consorzi di Bonifica: "Una svolta per il territorio" - Il via libera alla riforma dei Consorzi di Bonifica in Campania rappresenta una svolta decisiva per il territorio, promuovendo una gestione più efficace delle risorse idriche e del territorio.

Salvatore Barbagallo, assessore all’agricoltura é stato chiaro nella discussione generale che ha tenuto ieri pomeriggio in Aula all’Ars, relativamente ai benefici che porterà la riforma dei Consorzi di Bonifica! ?“Non è perché si chiama riforma, automaticamen Vai su Facebook

Riforma dei consorzi di bonifica, la Fai Cisl: Subito al voto il ddl per stabilizzare gli operai; BONIFICA, ROTA: “POTENZIARE IL LAVORO DEI CONSORZI, DATI ISPRA PREOCCUPANTI”; Ars, ok in commissione Bilancio alla riforma dei Consorzi di bonifica: Ora iter d'approvazione rapido.

Riforma dei Consorzi di Bonifica, Fai Cisl: “Auspichiamo veloce approvazione all’Ars per stabilizzazione degli operai” - La Fai Cisl Sicilia accoglie con forte apprezzamento la presentazione all’Ars del disegno di legge sulla riforma dei consorzi di bonifica. Lo riporta blogsicilia.it

Ars, la riforma dei Consorzi di bonifica slitta alla prossima settimana - PALERMO – Lo stop è arrivato ancora prima dell’esame dell’articolo 1: la riforma dei Consorzi di bonifica tornerà a Sala d’Ercole la prossima settimana. msn.com scrive