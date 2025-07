Ventimiglia bimbo scomparso dal campeggio a Latte | un video riprende il piccolo nel cortile della casa perquisita

Una sparizione inquietante scuote Ventimiglia: il piccolo Alain, scomparso dal campeggio di Latte, viene ripreso in un video nel cortile di una casa appena perquisita. Dopo due indagini approfondite, i testimoni e le autorità stanno cercando di ricostruire le ultime ore del bambino, coinvolgendo anche i vigili del fuoco nelle ricerche delle acque torbide della piscina. La comunità aspetta con il fiato sospeso aggiornamenti che possano portare a una svolta.

Dopo due sopralluoghi fuori e dentro la casa del testimone che, venerdì sera, ha detto di aver visto e accompagnato sulla strada il piccolo Alain, i vigili del fuoco chiamati a ispezionare le acque torbide di una piscina che si trova nello stesso complesso residenziale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ventimiglia, bimbo scomparso dal campeggio a Latte: un video riprende il piccolo nel cortile della casa perquisita

