Incendio al Centro Direzionale nuovo rogo in strada | nube di fumo invade la zona

Un’altra notte di allarme al Centro Direzionale, con un nuovo incendio che si propaga lungo la strada, sollevando una densa nube di fumo che invade l’area. Dopo settimane di episodi ricorrenti e incendi ai rifiuti, questa situazione desta grande preoccupazione tra cittadini e autorità. La lotta contro questi roghi incessanti diventa sempre più urgente, per garantire sicurezza e tutela del territorio. La città chiede interventi concreti prima che questa emergenza diventi incontrollabile.

Il Centro Direzionale, ormai da settimane, è continuamente protagonista di incendi e roghi di rifiuti. Molto spesso coinvolgono la zona dell'ex mercato ortofrutticolo e di via Taddeo da. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Incendio al Centro Direzionale, nuovo rogo in strada: nube di fumo invade la zona

