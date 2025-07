Brocchi | Lavoro di Inzaghi all’Inter non si può criticare! Non da tutti

Christian Brocchi difende con fermezza il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter, sottolineando come non sia facile criticare un tecnico che ha affrontato sfide importanti con dedizione e competenza. La sua analisi mette in evidenza il valore e le difficoltà di un percorso spesso sottovalutato. Ora, con Inzaghi all’Al Hilal, le sue parole ci invitano a riflettere sul rispetto per chi lavora con passione e professionalità, anche quando i risultati sembrano discutibili.

Christian Brocchi, su Radio Sportiva, oltre a parlare delle squadre favorite per il campionato, si esprime su Inzaghi e su quanto fatto dall'Inter durante il suo quadriennio. Ecco le sue parole: « Le favorite difficile dirle in questo momento, perché c'è da capire come si imposteranno Milan e Juventus. Il Napoli ha tenuto l'allenatore con la stessa mentalità. Da capire Allegri come riuscirà a ristabilire i valori del Milan e la mentalità del Milan per girare un po' i pronostici.

