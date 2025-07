Dazi Usa al 30% così il muro di Trump mette in pericolo l’economia italiana Dal caro-cantine ai farmaci e le auto quali settori saranno più colpiti

L’annuncio del dazio del 30% sui beni europei negli Stati Uniti rappresenta una minaccia concreta per l’economia italiana. Dalle cantine ai farmaci, fino alle auto, molti settori rischiano di subire pesanti ripercussioni. Con queste tariffe, la competitività delle imprese italiane potrebbe venir compromessa, mettendo a rischio posti di lavoro e crescita. È il momento di capire quali sarebbero le ripercussioni più immediate e come affrontarle.

Donald Trump non fa sconti, nemmeno dopo settimane di fitte trattative dietro le quinte durante cui l’Unione europea sperava di strappare uno sconto alle tariffe minacciate dal presidente americano. A partire dal prossimo 1 agosto, un dazio del 30% graverà «su tutti i beni prodotti nell’Ue e inviati negli Stati Uniti», si legge nella lettera inviata dal tycoon a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Un ulteriore aggravamento di una situazione che, a causa del deprezzamento del dollaro e del conseguente rincaro delle merci europee, già non viveva un momento roseo. E a pagarne le spese più di molti altri paesi potrebbe essere proprio l’Italia. 🔗 Leggi su Open.online

