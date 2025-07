Juve Primavera Badarau festeggia il primo contratto | Orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo un sogno che si realizza – FOTO

Juve Primavera, Badarau festeggia il suo primo contratto professionale: un sogno che si realizza dopo anni di impegno e passione. Il giovane talento bianconero si sente orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo, simbolo di dedizione e sacrificio. Con la firma sul contratto, si apre un nuovo capitolo della sua carriera, alimentando l’ambizione di diventare protagonista nel mondo del calcio. Badarau ha voluto condividere questo momento speciale con i tifosi, perché ogni passo è un successo collettivo.

Juve Primavera, Badarau festeggia il primo contratto: la FOTO pubblicata dal difensore fresco di contratto. Il giovane talento della Juve Primavera ha recentemente celebrato un momento storico nella sua carriera calcistica: la firma del suo primo contratto professionale con il club bianconero. Un traguardo che rappresenta il coronamento di anni di duro lavoro, sacrificio e passione per il calcio. Badarau ha voluto condividere la sua gioia con i suoi follower sui social, scrivendo un messaggio pieno di gratitudine. MESSAGGIO – «Orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo. La firma del mio primo contratto con la Juventus è un sogno che si realizza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Badarau festeggia il primo contratto: «Orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo, un sogno che si realizza» – FOTO

In questa notizia si parla di: contratto - primavera - primo - juve

Zelezny lascia la Juve Primavera e sbarca alla Roma: trasferimento a zero nella Prima squadra giallorossa, ha già firmato il contratto. Tutti i dettagli - Radoslaw Zelezny vola in giallorosso: dopo aver lasciato la Juve Primavera, approda alla Roma a parametro zero e ha già firmato il suo nuovo contratto, svelando così un nuovo capitolo della sua promettente carriera.

#Marcu dopo il primo contratto da professionista Ecco il messaggio del portiere della #JuvePrimavera Vai su X

Juve scatenata: dopo David, è caccia a Osimhen ? Inserito il primo tassello (David, che venerdì sarà a Torino), Comolli non molla la stella Victor Osimhen (Napoli). I dirigenti juventini non abbandonano infatti l’ambizioso tavolo del nigeriano ex Napoli, da Vai su Facebook

Under 19 Femminile | Copelli, Zamboni e Bellagente: primi contratti da professioniste; La bomber della Primavera firma il suo primo contratto da professionista; La Juventus blinda il suo astro nascente classe 2006 con il primo contratto da Prof.

Juventus Under20, primo contratto da professionista per Badarau - La Juventus, tramite il suo sito ufficiale, ha comunicato che Fabio Badarau ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club bianconero. Secondo tuttojuve.com

Juventus U20, primo contratto per Badarau - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'U20, parlando del primo contratto da professionista di Badarau. Lo riporta msn.com