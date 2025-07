Amori & Incantesimi | Dianne Wiest e Stockard Channing tornano nel cast del sequel

Prepariamoci a un ritorno stellare nel mondo di Amori & Incantesimi: Dianne Wiest e Stockard Channing, due leggende del cinema, riprenderanno i loro ruoli iconici nel sequel attesissimo, affiancando le protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman. Un cast di eccezione che promette di riaccendere la magia degli anni '90, portando sul grande schermo nuove emozioni e sorprese. La nostalgia si mescola all’innovazione: il sequel si preannuncia imperdibile!

Le due star sono pronte a tornare nel seguito del film anni '90 con protagoniste le due attrici premio Oscar Sandra Bullock e Nicole Kidman. Variety ha confermato che Dianne Wiest e Stockard Channing torneranno ad interpretare le eccentriche zie delle protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman nel sequel di Amori & Incantesimi. Dianne Wiest, premiata due volte con l'Oscar, interpreterà zia Jet Owens e mentre Stockard Channing, famosa per il ruolo di Betty Rizzo in Grease, sarà zia Fran Owens. Il ritorno di Sandra Bullock e Nicole Kidman in Amori & Incantesimi La produttrice del film Denise DiNovi ha promesso ai fan che non rimarranno delusi dal seguito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it