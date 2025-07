Florentino Juve il centrocampista del Benfica resta uno dei nomi sul taccuino di Comolli | tutta la verità e la fattibilità dell’affare

Il mercato della Juventus si infiamma con il nome di Florentino Luís, talento del Benfica che continua ad affascinare i dirigenti bianconeri. Con il suo potenziale e le sue qualità, il centrocampista portoghese resta uno dei punti caldi sul taccuino di Comolli. La fattibilità dell’affare appare intrigante, ma quali saranno le mosse definitive? Scopriamolo assieme, perché questa trattativa potrebbe riscrivere gli equilibri del centrocampo juventino.

Florentino Juve, il centrocampista del Benfica resta uno dei nomi accostati ai bianconeri e osservato con attenzione. Il calciomercato Juve sta entrando nel vivo, e una delle trattative più monitorate dalla Vecchia Signora riguarda Florentino Luís, centrocampista portoghese del Benfica. Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese, la Juve ha messo nel mirino il giovane talento portoghese, che potrebbe essere un innesto interessante per la squadra di Igor Tudor. La Juventus ha sempre avuto un occhio di riguardo per i talenti che emergono dal campionato portoghese, e Florentino rappresenta un profilo che si inserisce perfettamente nelle dinamiche del mercato bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Florentino Juve, il centrocampista del Benfica resta uno dei nomi sul taccuino di Comolli: tutta la verità e la fattibilità dell’affare

«L'americano è duttile ma non è una prima linea, proprio quelle risorse potrebbero finire dentro al ragionamento per Florentino. » La Juventus sta valutando seriamente la possibilità di portare a Torino Florentino, centrocampista portoghese del Benfica

Ritorno di fiamma per #Florentino? Tutti gli aggiornamenti a centrocampo

