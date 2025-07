Roma su Aguerd nuovi contatti col West Ham | trattativa difficile no al prestito

Le trattative tra la Roma e il West Ham per Nayef Aguerd si fanno sempre più intricate, con il club giallorosso deciso a non optare per il prestito. Il nome del difensore marocchino rimane in cima alle preferenze di mercato, puntando a rinforzare una linea difensiva fondamentale per le strategie di Gasperini. La volontà di consolidare il reparto e la fermezza nelle trattative indicano un futuro più chiaro: Aguerd potrebbe davvero vestire presto la maglia giallorossa.

l nome di Nayef Aguerd continua ad aleggiare con forza attorno alle strategie di mercato della Roma, che da settimane è al lavoro per consegnare a Gasperini un difensore pronto e affidabile. Il centrale marocchino, di proprietà del West Ham, è considerato uno dei profili ideali per rinforzare un reparto che nelle idee del tecnico dovrà reggere il peso della linea a tre, cuore del suo sistema. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le due società, ma la trattativa resta in salita. Il club giallorosso spinge per una formula in prestito, con la possibilità di riscatto a fine stagione, mentre gli Hammers, al momento, non aprono a questa ipotesi: la priorità del club inglese resta la cessione a titolo definitivo o, al massimo, una formula che garantisca subito un ritorno economico concreto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma su Aguerd, nuovi contatti col West Ham: trattativa difficile, no al prestito

