La sostenibilità secondo gli Eugenio in Via Di Gioia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Abbiamo incontrato gli Eugenio in Via Di Gioia in occasione del lancio del loro album Tsunami, una raccolta che descrive la loro carriera ma anche il loro impegno ambientale: il packaging infatti è in carta compostabile! Ci hanno raccontato di cosa è per loro la sostenibilità e di come hanno contribuito a ripopolare una foresta insieme ai loro fan. vanityfair

