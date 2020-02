Frosinone, sassaiola contro studenti cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fobia coronavirus, a Frosinone sassaiola contro studenti cinesi dell’Accademia delle Belle Arti. Zingaretti: “Sono senza parole”. Frosinone, sassaiola contro studenti cinesi. Coronavirus, caso di cronaca in Italia, dove gli studenti cinesi dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone sono stati vittime di una vera e propria aggressione. Frosinone, sassaiola contro studenti cinese dell’Accademia delle Belle Arti A dare notizia dell’aggressione è stato il presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini, che in occasione di una conferenza stampa ha raccontato di una sassaiola contro gli studenti cinesi dell’Accademia. Il gesto violento e ingiustificato nascerebbe dal caso di una studentessa malata, che in seguito agli accertamenti allo Spallanzani è risultata negativa al nuovo coronavirus. “È un episodio gravissimo, senza ... newsmondo

eziomauro : Frosinone, sassaiola contro gli studenti cinesi dell'Accademia. Zingaretti: 'Senza parole' - LaStampa : Sassaiola contro gli studenti di nazionalità cinese dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. - Agenzia_Italia : #Coronavirus, sassaiola a Frosinone contro un gruppo di studenti cinesi -