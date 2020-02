Commisso insiste: «La Fiorentina deve essere rispettata. Non voglio favori» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rocco Commisso ha parlato a margine della cerimonia di consegna della Panchina D’Oro. Queste le parole del numero uno viola Rocco Commisso ha parlato a margine della cerimonia di consegna della Panchina D’Oro. Queste le parole del numero uno viola. «Ho incontrato il presidente Gravina, è stato molto gentile con noi. Le parole di Nicchi? Non ci ho parlato. Io non ho mai detto niente prima di ieri, ma dopo Napoli, anche se abbiamo vinto, Genoa, Inter e Juventus sono scoppiato. Forse dovevo scoppiare anche un po’ prima. voglio bene al calcio italiano, voglio che tutto vada bene ma la Fiorentina deve essere rispettata, non voglio favori da nessuno ma solo quello che meritiamo, come società e come città di Firenze» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

news24_napoli : Fiorentina, Commisso insiste: "Nedved non deve mettersi contro di… - JuveIntino : Devo essere sincero, Commisso a me non stava sul cazzo (anzi9, ma oggi ha esagerato oltre ogni misura. Dopo la pess… - chiara56543176 : Commisso insiste: «Nedved stia zitto, parlo con il suo presidente non con lui» via @Onefootball. Leggilo qui:… -