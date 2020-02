Bad Boys for Life supera i 148 milioni, record di incassi al box office USA (Di lunedì 3 febbraio 2020) Bad Boys for Life primo per la terza settimana al box office USA ed è record di incassi per il mese di gennaio. Bad Boys for Life conserva la prima posizione per la terza settimana e supera i 148 milioni segnando un nuovo record di incassi al box office USA come miglior incasso del mese di gennaio. Dopo 17 anni di assenza, il pubblico americano ha accolto con gioia il ritorno delle star Will Smith e Martin Lawrence permettendogli di raccogliere altri 17,6 milioni e di superare così i 148 milioni totali. Uno dei film attesi del 2020 arriverà in Italia il 20 febbraio. E intanto si profila già un quarto capitolo. Bad Boys for Life, Will Smith contro gli spoiler di Jimmy ... movieplayer

Screenweek : #BoxOfficeItalia 3° #1917ilfilm con €1.523.182 (-30% rispetto al primo weekend), terza miglior media schermo di 2.6… - Screenweek : #BoxOfficeItalia 10° #Underwater con 249.313€, media schermo di 989€ su 252 copie @DisneyStudiosIT… - Screenweek : #BoxOfficeItalia 9° #JudyIlFilm con 311.881€, media schermo di 1.437€ su 217 copie #JudytheFilm… -