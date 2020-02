Trentino, escursionista di 33 anni muore precipitando per 300 metri su una via ferrata (Di domenica 2 febbraio 2020) Un uomo di 33 anni di origini romane ma residente a Bressanone, in Trentino Alto Adige, è morto dopo aver fatto un volo di quasi trecento metri lungo un canalone ghiacciato. L'escursionista si trovava al punto di attacco della ferrata delle Aquile quando è scivolato. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli uomini del soccorso alpino. fanpage

