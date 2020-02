Si introducono in una villa e rubano, poi si pentono, restituiscono la refurtiva e lasciano un mazzo di fiori (Di domenica 2 febbraio 2020) Una vicenda a lieto fine quella accaduta negli Stati Uniti dove due ladri sono entrati in una villa e hanno rubato una statua molto importante a forma di leone. La polizia di West Chester ha deciso di postare in rete il video del furto per poter trovare quanto prima i ladri. Infatti con l’uso dei social la polizia ha pensato che sarebbe stato più facile rintracciarli. Ma non è servito perchè i ladri o si sono pentiti di ciò che hanno fatto o hanno visto anche loro il video e hanno ritenuto di avere le ore contate, in ogni caso hanno deciso di riportare la statua al suo posto e hanno anche lasciato un mazzo di fiori, evidentemente, per chiedere scusa. Questa vicenda è accaduta in una casa di West Chester, in Pennsylvania (Stati Uniti) La polizia dopo che la statua è tornata al suo posto ha detto così: ”Ringraziamo chi ha condiviso il video e anche i due ... baritalianews

