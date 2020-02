Sequestrate tonnellate di alimenti sporchi e pericolosi in tutta la provincia di Napoli (Di domenica 2 febbraio 2020) Raffica di operazioni da parte dei carabinieri del Nas in tutta la provincia di Napoli: ad Afragola, sequestrati quasi 200 chili di alimenti, a Crispano altri 5 quintali. Sequestri anche a Sant'Antimo, Sant'Anastasia e Quarto Flegreo. alimenti spesso conservati in condizioni non a norma e potenzialmente pericolosi, nonché privi di tracciabilità. fanpage

