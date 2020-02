LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 3-2, Finale Australian Open in DIRETTA: serbo avanti di un break nel quinto set (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Bravo l’austriaco a tenere lontano dalla riga di fondo campo Djokovic che spara in rete il dritto. 40-40 Errore di Thiem che prova a cercare la profondità ma sbaglia col dritto. 40-30 Servizio e dritto di Thiem. 30-30 Il servizio di Thiem pizzica la riga al centro. 15-30 Meraviglioso rovescio lungo linea di Djokovic!!!! Thiem rimane immobile! 15-15 Regalo dell’austriaco che mette una gran prima al centro ma poi tira il dritto in corridoio. 15-0 Thiem accelera alla grande di dritto, finisce out il recupero di Djokovic. 4-2 Djokovic. Il sesto game scivola via velocissimo. 40-0 L’austriaco prende in mano lo scambio alla grande ma poi sbaglia la chiusura di rovescio. 30-0 Thiem spara out la risposta sul servizio centrale di Djokovic. 15-0 Prima al centro vincente di Djokovic. 3-2 Djokovic. Bravo l’austriaco a ... oasport

