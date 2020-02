Lecce, Deiola: «Contento per il primo gol in Serie A» (Di domenica 2 febbraio 2020) Il centrocampista del Lecce Deiola ha parlato al termine della sfida contro Torino, vinta per 4-0 grazie a un suo gol Il centrocampista del Lecce Alessandro Deiola ha commentato la vittoria ottenuta contro il Torino: «Abbiamo affrontato la partita nel modo migliore, ripartiamo da questa per le prossime. Ho segnato il primo gol in Serie A e spero di trovarne presto altri. Son contentissimo. I nuovi compagni si sono ambientati subito, abbiamo trovato l’intesa». «Oggi abbiamo affrontato bene la sfida, se continuiamo così ci possiamo divertire. Il gol lo dedico a mia moglie e mia figlia, lo schema l’abbiamo provato ieri. Sono andato a salutare Mancosu perché lo conoscevo già, e in più ieri siamo stati male tutti e due», riporta tuttomercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

