Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open (Di domenica 2 febbraio 2020) Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di Melbourne, uno dei più importanti tornei di tennis al mondo, dopo aver sconfitto in finale l’austriaco Dominic Thiem per 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. La vittoria lo riporta anche ilpost

floracappelluti : @Open_gol [...]In questo #2020 sono accadute cose incredibili – ha proseguito il tennista serbo -. Gli incendi in … - GiusvaPulejo : La spunta #Djokovic in una partita bellissima che non ha tradito le attese. 6/4 al quinto set per il fuoriclasse se… - barbana1942 : @Mauro84539093 @norinchi_df @rogerfederer Bravo Mauro, un altro tennista che gioca come Roger non esiste! Il serbo… -