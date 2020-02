“Chiudi la bocca e non parlare con me”, è tensione altissima dopo Juve-Fiorentina: Commisso contro la dirigenza bianconera (Di domenica 2 febbraio 2020) Arrivato sei mesi fa nel calcio italiano, confessando candidamente di aver tifato Juve e di essere in fondo ancora sostenitore della Vecchia signora, Rocco Commisso ora sembra essersi dimenticato della sua fede e ha scelto proprio la gara più sentita dai sostenitori viola per sfogarsi contro gli arbitri per la prima volta. Come se non bastassero le dichiarazioni post-partita, rilasciate a DAZN e Sky Sport, il patron viola ha rincarato la dose nel tardo pomeriggio. Rigore Juventus: “ora l’arbitro dovrebbe distribuire cioccolatini”, è caos dopo aver attaccato pesantemente la direzione di gara di Pasqua “In sei mesi non ho mai usato questi toni, ma oggi sono disgustato: la Juve è forte e non ha bisogno dell’aiuto dell’arbitro“, e aver suscitato la risposta dura di Nedved, Commisso ha raccolto la solidarietà degli antiJuventini di tutta Italia. E’ nato ... calcioweb.eu

