Bambino di 8 anni cade dalla seggiovia e precipita per 8 metri: è grave (Di domenica 2 febbraio 2020) Ha fatto uno spaventoso volo di 8 metri prima di cadere al suolo. Un Bambino di soli 8 anni è caduto dalla seggiovia che porta al monte Agudo, sulle piste di Auronzo di Cadore, in Veneto. L’incidente è avvenuto questa mattina verso alle 8.45. Le condizioni del piccolo sarebbero abbastanza gravi, anche se respirava autonomamente. Tutti gli impianti sono stati chiusi per agevolare i soccorsi. Si indaga sulla dinamica dell’incidente Il Bambino, assieme alla famiglia, era in montagna in vacanza in provincia di Belluno. Arrivano tutti da Roma. Questa mattina però l’incidente ha scombinato tutti i piani vacanzieri. Il piccolo è precipitato e ha fatto un volo enorme. I sanitari l’hanno soccorso immediatamente e trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. I carabinieri forestali della stazione locale, intanto, indagano sulla dinamica dell’incidente. Il Bambino era solo sulla ... thesocialpost

