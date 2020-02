Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a febbraio 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Amazon svela le novità in catalogo a febbraio 2020 su PrimeVideo tra cui l'attesa serie Hunters con Al Pacino, la terza di Mrs Maisel e molto altro! Amazon ha presentato il catalogo di febbraio 2020 disponibile per tutti i clienti Prime Video. Questo mese tra le novità segnaliamo Hunters con Al Pacino, la serie prodotta dal premio Oscar Jordan Peele e la terza stagione doppiata di The Marvelous Mrs Maisel. Diamo anche un'occhiata più da vicino alle news, ai film e alle serie tv fornite dal servizio di Video on demand. Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a febbraio 2020. Hunters L'attesissima serie Hunters, creata da David Weil con protagonista Al Pacino e prodotto dal premio Oscar Jordan Peele, sarà disponibile in tutto il mondo ... movieplayer

