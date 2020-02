Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 20:10 (Di sabato 1 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella in studio il presidente dei presidi Giannelli ha inviato una lettera alla ministra dell’Istruzione mazzolina sul coronavirus chiedendo che venga diramata al più presto una circolare contenente le indicazioni alle scuole affinché adottino comportamenti corretti omogeneo su tutto il territorio nazionale Ci sono casi infatti gli studenti che sono andati in Cina di recente e questo sta Alimentando l’insorgenza di timori diffusi intanto L’ultimo bollettino parla di quasi 12000 contagi 259 morti ieri è stato giorno record per la diffusione del morbo il mondo in ansia per gli effetti sulle persone e sull’economia in Italia restano discrete le condizioni della coppia di cinesi positivo al Virus ricoverata allo Spallanzani di Roma in corsotest su 13 casi sospetti ... romadailynews

