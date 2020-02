Salvini rischia un altro processo per Open Arms

Regionali Liguria - Ferruccio Sansa per resistere a Salvini. Ma il M5S rischia di rovinare tutto : Elezioni Regionali Liguria, Ferruccio Sansa per resistere a Salvini. Ma il M5S rischia di rovinare tutto In Liguria in queste ore, c’è un cruciale test di sopravvivenza del nuovo centrosinistra, e – in contemporanea – si svolge un test intellettivo sulle capacità di comprensione politica dell’ala ortodossa del M5s. In Liguria fino a lunedì il risultato elettorale era già scritto: da un lato il centrodestra unito, dall’altro i ...

Come Salvini prova a difendere il carabiniere del citofono (e invece rischia di metterlo nei guai) : «Se c’è uno che spaccia droga me la prendo con chi spaccia droga anche se vedo che c’è qualcuno in Italia che invece di inseguire gli spacciatori va a caccia dei carabinieri che inseguono gli spacciatori», così oggi Matteo Salvini durante una diretta su Facebook. Di cosa sta parlando il capo della Lega? Di quello che è successo dopo la sua visita al quartiere Pilastro di Bologna con annessa citofonata ad un presunto spacciatore ...

Matteo Salvini - lo sfogo coi fedelissimi : "O il governo cade adesso - o rischiamo tre anni di Pd-M5s" : Il risultato della Lega non si discute, ma la sconfitta in Emilia Romagna brucia. Eccome. La speranza di Matteo Salvini di mandare a casa il governo di Pd e M5s, ora, pare raffreddarsi. Una sconfitta di Stefano Bonaccini avrebbe reso il crollo del governo Conte quasi ineluttabile. Ora al contrario è

Blitz al citofono - tutti i reati che Salvini ha collezionato nel video : cosa rischia adesso : Con il video del Blitz al citofono ai danni di un ragazzo di 17anni, accusato da una vicina di quartiere di essere uno spacciatore, Salvini rischia una denuncia, per aver commesso almeno tre reati: diffamazione, molestia e violazione della privacy. Senza contare che la condotta dell'ex ministro, qualora ci fosse un'indagine in corso da parte delle forze dell'ordine, avrebbe potuto inquinare le prove.Continua a leggere

Alessandra Ghisleri sul voto in Emilia Romagna : "Più si alza l'asticella - più Salvini rischia di stancare" : Sono giornate frenetiche quelle che si susseguono nella settimana delle elezioni regionali in Emilia Romagna. A Tagadà c'è in collegamento la sondaggista Alessandra Ghisleri. Tiziana Panella le chiede quale degli ultimi episodi clamorosi può portare più voti a Lucia Borgonzoni: la citofonata di Matt

La Lega lancia il "digiuno per Salvini" : "Rischia la galera per la Patria" : Digiunopersalvini.It è il sito attivo da pochi minuti dove si può aderire all’iniziativa “Sto con lui e per un giorno #digiunopersalvini” in vista del voto della giunta per le autorizzazioni a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno sulla vicenda Gregoretti. “Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la patria” si legge sulla home del sito.

Gregoretti - Salvini verso il processo. Alessandro Giuli : "Perché rischia soltanto lui - cosa non ha calcolato" : "Qualsiasi cosa accadrà Matteo Salvini ha già vinto". Ne è certo Alessandro Giuli che vede nella decisione dei parlamentari leghisti in Giunta di dire sì alla richiesta di processo per l'ex ministro dell'Interno, una mossa che spariglia le carte alla maggioranza. "La Lega - scrive la firma del Tempo

Nave Gregoretti - cosa è successo e perché Salvini rischia il processo : La Giunta per le immunità del Senato è chiamata a votare oggi, 20 gennaio, l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti (LA FOTOSTORIA): una vicenda che nasce dalla decisione del leader leghista, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno, di bloccare, nel luglio del 2019, la Nave Gregoretti della Guardia costiera nel porto di Augusta, non autorizzando lo sbarco di oltre 130 migranti per diversi ...

Il video delle sardine per il ragazzo sbeffeggiato da Salvini : “Rischia di perdere il lavoro a causa delle minacce” : Il video delle sardine per Sergio Echamanov Le sardine hanno condiviso sulla propria pagina Facebook un video in cui Sergio Echamonov, il ragazzo sbeffeggiato da Salvini per essersi impappinato durante un comizio a San Pietro in Casale, racconta del periodo difficile che sta vivendo a causa delle intimidazioni subite. “Ci va di sorridere davanti all’ennesimo caso per cui ci sarebbe da piangere perché Sergio avrebbe anche un ...

Il ragazzo delle Sardine preso in giro da Salvini rischia di perdere il lavoro «a causa delle continue minacce» : Sergio Echamanov ha 21 anni e lo scorso 15 gennaio è salito sul palco delle Sardine durante il flash mob organizzato in San Pietro in Casale, nel bolognese. Mentre parlava si è impappinato a causa dei problemi di Dsa (ossia disturbi specifici di apprendimento, ovvero difficoltà nella lettura e nella scrittura) con cui deve combattere. Matteo Salvini non ha perso tempo e ha subito postato su Facebook il video, tagliato, dell’intervento di ...

Gregoretti - perché Salvini rischia il processo (e qual è la strategia del governo) : Nel luglio 2019 più di cento migranti sono rimasti per sei giorni a bordo dell'imbarcazione della Guardia costiera per via...

Nave Gregoretti - cosa è successo e perché Salvini rischia il processo : La Giunta per le immunità del Senato è chiamata a votare il 20 gennaio l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti: una vicenda che nasce dalla decisione del leader leghista, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno, di bloccare, nel luglio del 2019, la Nave Gregoretti della Guardia costiera nel porto di Augusta, non autorizzando lo sbarco di oltre 130 migranti per diversi giorni, tra la fine di luglio e ...

Sardine - Salvini ironizza su un ragazzo dislessico. E ora rischia la querela… : Il video di un ragazzo dislessico sul palco delle Sardine sulla pagina Facebook di Salvini, Il giovane minaccia di querelare il leader della Lega. Sardine, ragazzo dislessico vuole querelare Matteo Salvini. Il giovane, salito sul palco allestito a San Pietro in Casale in occasione di un flash mob del movimento, si impappina durante il suo discorso. Fatale l’emozione e il suo disturbo. Si tratta infatti, come sarebbe emerso in un ...

Salvini è troppo impegnato a lodare Trump per ricordare gli “italiani in divisa” che rischiano in Iraq? : Avevamo lasciato Matteo Salvini a complimentarsi con Donald Trump per l’omicidio del capo delle Forze al-Quds, il generale iraniano Qassem Soleimani. Lo troviamo oggi, dopo le notizie dell’attacco missilistico su Erbil, a fare quello che fa ogni giorno: bere caffè, augurare il buongiorno, ad emozionarsi per il rombo di una ruspa o a comprare delle mutande di ricambio. I piccoli piaceri della vita di un politico che la propaganda ...