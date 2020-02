Gervinho all'Al-Sadd?/ Calciomercato, problemi di documentazione: resta al Parma? (Di sabato 1 febbraio 2020) Gervinho in Qatar? Calciomercato: il giocatore del Parma ha firmato un contratto con l'Al-Sadd, ma il suo trasferimento non è ancora completato ilsussidiario

aalkuwari60 : RT @NicoSchira: Finito il summit tra #Gervinho e il #Parma. Fumata bianca per il passaggio all’#AlSadd. Vertice finito all’Hotel Sheraton S… - sscalcionapoli1 : Parma, Gervinho andrà all’Al-Sadd o no? Si attende ancora l’ok della federazione qatariota - EpicWilly09 : RT @NicoSchira: Finito il summit tra #Gervinho e il #Parma. Fumata bianca per il passaggio all’#AlSadd. Vertice finito all’Hotel Sheraton S… -