Elodie a Sanremo 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Elodie Nel cast del Festival di Sanremo 2010 c'è anche Elodie, che torna all'Ariston dopo tre anni con i capelli non più tinti di rosa e un bagaglio di numerose hit di successo in curriculum. Lo fa con un brano che parla di una donna forte ma fragile, come lei stessa si definisce, e che si ispira al mito greco di Andromeda. Elodie: età e carriera Elodie Di Patrizi, romana, classe 1990, ha ottenuto la popolarità partecipando alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In precedenza aveva anche tentato la carta X Factor, non andando oltre le Home Visit, ed è stata anche modella per un breve periodo. Ha pubblicato il primo album, Un'Altra Vita, nel 2016 e, dopo la consacrazione sanremese del 2017, è stata la volta di Tutta Colpa Mia; con Sanremo 2020 arriva, invece, This is Elodie. Nel 2017 ha preso parte al film di Federico Moccia Non c'è Campo, e più ...

