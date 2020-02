Coronavirus, uno studio rivela: a Wuhan 75mila contagi (Di sabato 1 febbraio 2020) Secondo quanto riporta uno studio fatto da un gruppo di ricercatori di di Hong Kong, il numero dei contagi di Coronavirus a Wuhan potrebbe esser di circa 75mila, sette volte superiore a quello stimato fino adesso. Coronavirus, studio parla di 75mila contagi Il bilancio attuale dei contagi di Coronavirus è allarmante: 11.791, di cui 291 decessi. Se contiamo anche quelli riscontrati in Europa, il numero sale a 12mila, ma pare che in realtà questi siano dati parziali. Secondo quanto raccolto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Hong Kong, la velocità di diffusione del virus sarebbe ancora più veloce di quello stimato dali medici cinesi. Attraverso una simulazione pubblicata sulle pagine del South China Morning Post, infatti, l’equipe ha fissato un coefficiente di diffusione del virus pari a 2.68, ossia il numero medio di persone che possono esser state infettate in ... notizie

