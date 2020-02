Charlie Adlard ospite di Romics XXVII (Di sabato 1 febbraio 2020) Charlie Adlard è già stato in Italia grazie a Saldapress qualche anno fa a Lucca e nel 2019 al Comicon di Napoli. di Piero Lombardi – Charlie Adlard, fumettista di fama mondiale riceverà il Romics d’Oro alla carriera nella XXVII edizione di Romics che si terrà dal 2 al 5 aprile 2020. L’autore, reso celebre per aver disegnato l’opera principale di Robert Kirman: The Walking Dead, presenterà in anteprima il volume Vampire State Building in collaborazione con Saldapress. Ora che The Walking Dead è giunto alla fine, Adlard ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti, come Heretic di Robbie Morrison e Vampire State Building di Ange, Patrick Renault e Sebastien Gerard. Adlard è già stato in Italia grazie a Saldapress qualche anno fa a Lucca e nel 2019 al Comicon di Napoli. Questa volta a Roma, sarà l’ospite d’onore della manifestazione e riceverà la statuetta del Romics d’Oro che in passato ... 2anews

