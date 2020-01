Vivere Vicino al Mare fa Bene alla Salute: Rende Felici e Rilassati (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una ricerca scientifica lo dimostra: Vivere Vicino al Mare fa Bene non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Lo dice il gruppo di studiosi, coordinato dal dottor Benedict Wheeler. Il team dell’European Centre for Environment & Human Health del Peninsula College of Medicine and Dentistry, hanno condotto una serie di studi sul caso. PRendendo un campione costituito da 48milioni di persone, i ricercatori dell’Università di Exeter, in Gran Bretagna, hanno raccolto le loro risposte a un questionario su scala nazionale. In un secondo momento, hanno diviso i soggetti sperimentali in base a un dato: la Salute. Essa poteva essere “non buona“, “discretamente buona” o “buona“. Poi, i ricercatori hanno incrociato queste risposte con gli indirizzi di residenza. In questo modo, hanno evidenziato che coloro che vivevano entro un chilometro dal ... youreduaction

