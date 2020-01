The Last of Us: Part II si mostra in questo 'demake' per PS1 creato in Dreams (Di venerdì 31 gennaio 2020) Come sarebbe stato The Last of Us: Part II su PS1? Un fan ce lo mostra attraverso Dreams, lo strumento attualmente disponibile su PlayStation 4 che consente di dar sfogo alla nostra fantasia.creato da Bearly Regal, secondo la descrizione del video, la sua creazione è interamente giocabile in Dreams su PS4. L'obiettivo è riunire una Ellie senza armi con Joel ed evitare gli spaventosi Clicker. Altri demake di Bearly Regal includono Cyberpunk 2077 e Death Stranding. Ha anche creato la sezione di apertura di Metal Gear Solid. Ci sono state molte altre creazioni davvero interessanti fatte nel gioco. Un altro paio include la ricreazione di Dead Space e un mini-gioco Spider-Ham.Dreams uscirà definitivamente su PlayStation 4 il 14 febbraio. Sicuramente con la sua uscita arriveranno altri interessantissimi giochi creati dagli utenti, perciò aspettatevi ulteriori notizie a riguardo. Senza ... eurogamer

astro_luca : My favourite picture of last Saturday’s EVA, so symbolic: that wrench saved the day – and AMS! La mia foto prefer… - Eurogamer_it : Eccovi un #TheLastOfUsPart2 per PS1 ricreato in #Dreams. - GianlucaOdinson : E se The Last of Us 2 fosse già uscito su PS1? Ecco l'affascinante demake fatto con Dreams -