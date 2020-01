Taipei Game Show rinviato a causa dell'epidemia di Coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) A solo una settimana dal suo inizio, gli organizzatori del Taipei Game Show hanno rinviato l'evento in risposta all'epidemia di Coronavirus iniziata in Cina nella città di Wuhan. Ieri gli organizzatori dell'evento avevano annunciato di essere in procinto di implementare una serie di misure di prevenzione dell'epidemia fornite dal Centro per il Controllo delle Malattie in Taiwan.Tuttavia oggi tramite un annuncio è stato confermato che l'evento verrà posticipato fino a nuovo avviso. Lo spettacolo era programmato dal 6 al 9 febbraio e avrebbe visto 320.000 spettatori. "Taipei Game Show è uno degli eventi iconici annuali", ha detto un portavoce. "Con questo in mente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza globale da quando si è diffuso il Coronavirus a Wuhan".Eventi di grande portata come il Taipei Game Show aumentano la possibilità di infezioni a grappolo, così il ... eurogamer

