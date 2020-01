Roma, ag. Juan Jesus: «Non è giusto dire che ha rifiutato una squadra» (Di sabato 1 febbraio 2020) L’agente di Juan Jesus, Calenda, ha fatto chiarezza in merito ai presunti rifiuti del brasiliano verso altre società Roberto Calenda, agente di Juan Jesus, si è lasciato andare a un duro sfogo su Twitter dopo le insistenti voci sui rifiuti di altre squadre da parte del suo assistito: «Con tutto il rispetto, non è corretto dire che Juan Jesus ha rifiutato una destinazione. Tanti sono stati gli interessamenti, nessuno tale da arrivare a lui». «Prima ci sono gli accordi tra club, solo dopo con il giocatore. Senza contare la passione di Juan per la sua maglia. Grazie», ha concluso il procuratore del difensore della Roma. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

