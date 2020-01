Orario Udinese-Inter e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Domenica 2 febbraio alla Dacia Arena di Udine (ore 20.45 e diretta tv su Sky Sport) Udinese e Inter si affronteranno per il match valido per il 22° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. La Beneamata, reduce da tre pareggi consecutivi contro Atalanta, Lecce e Cagliari, vuol Interrompere la serie degli “X-Men” e tornare al successo. L’obiettivo è mettere sotto pressione la Juventus capolista, sconfitta nell’ultimo match disputato a Napoli. Antonio Conte potrebbe puntare fin da subito su nuovo arrivato Christian Eriksen, che ha fatto il proprio esordio contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ovviamente la curiosità è molta nei confronti del centrocampista danese, ex Tottenham. Nerazzurri che poi punteranno tante delle proprie fiches sul duo offensivo formato da Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, vista l’assenza per squalifica dell’argentino ... oasport

