Niente più plastiche monouso, lo dice l’Europa. Noi siamo pronti o cercheremo un trucco? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Passata la bufera delle elezioni regionali, con il dibattito che sembra essere stato dedicato principalmente all’uso del citofono, possiamo tornare per un po’ a occuparci di argomenti un po’ più fondamentali, come quello dei rifiuti. Vi ricordate di qualche mese fa quando era venuto fuori che la bioplastica, marcata come “biodegradabile”, non si degradava negli impianti di compostaggio esistenti? Bisognava buttarla nell’indifferenziato. Dopo la fiammata di polemiche che ne era derivata, tutto è ritornato in silenzio ma, alcuni giorni fa, “Utilitalia” se ne è uscita con un interessante rapporto sulle bioplastiche. Forse non avete sentito parlare di Utilitalia perché è stata fondata abbastanza di recente, nel 2015, ma è una federazione che riunisce varie aziende di servizi pubblici incluso quelle dell’Ambiente, ovvero dei rifiuti. Quindi, questo rapporto, definito “documento di ... ilfattoquotidiano

MarcoMoriniTW : Sono tutti e tre suoi concerti, in tutte e tre le città, non sarà inserito in mezzo ad altri artisti per cantare po… - matteorenzi : 'Non c'è niente di scandaloso se un 'presunto innocente' finisce in carcere' (Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano)… - AlfredoPedulla : Tutto confermato: #Amrabat alla #Fiorentina da luglio! Niente #Napoli, da tempo fuori gioco. Domattina le firme: 18… -